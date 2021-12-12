برئاسة الشمري.. وفد امني رفيع يصل الى مخمور

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إنه "عقد في مقر قيادة الفرقة ١٤ في مخمور اجتماع امني مشترك بين القوات الاتحادية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقوات البيشمركة برئاسة رئيس اركان البيشمركة وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وقادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وعرب نينوى".واضاف المصدر، ان "القيادات الامنية أجتمعت للتباحث والتنسيق الامني في المناطق ذات الاهتمام الامني المشترك حيث سيتم مناقشة العمليات المشتركة والتعاون المتبادل".