حملة امنية كبيرة في بغداد.. هذه نتائجها

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القطعات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تستمر بتنفيذها واجباتها للبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح بهدف ملاحقة عصابات الشر والجريمة المنظمة وتجار ومروجي المواد المخدرة ، وعلى ضوء معلومات استخبارية تمكنت قطعات المقر المتقدم في جانب الرصافة المتمثلة بفرقة المشاة الحادية عشرة وبإشراف ومتابعة من قبل اللواء الركن قائد الفرقة اعلاه من القاء القبض على (15) متهماً بينهم ثلاثة متهمين بحيازة وترويج المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية منها، مع ثلاثة مسدسات غير مرخصة ورمانة يدوية واحدة وخمسة أجهزة تستخدم للتعاطي".وأضاف، إن "قوة أخرى من الفرقة ذاتها وعلى ضوء معلومات من المواطنين من أبناء منطقة الحبيبية تفيد بوجود اجسام غريبة بين قطاعي (٧٥ و٨٠ ) في "مدينة الصدر" وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل و استدعاء الجهد الهندسي (صقر بغداد) وهندسة الفرقة اذ تبين وجود قنابر مختلفة الانواع (تالفة) تم التعامل معها بشكل فني ومهني وتم رفعها بدون حادث يذكر".وثمنت عمليات بغداد وفق البيان، "تعاون المواطنين مع اخوانهم في القوات الامنية والاخبار الفوري عن الحالات المشتبه بها والتي تهدف الى الحفاظ على الامن والاستقرار في محافظة بغداد".ولفت إلى إن "قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفرزة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بتجارة المواد المخدرة في منطقة "البلديات" من سكنة محافظة "القادسية" يستقلون عجلة نوع سمند وضبط بحوزتهم نصف كيلو من مادة الكرستال المخدرة جاء ذلك بعد متابعتهم بشكل دقيق".وأشار البيان إلى، إن "إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا".