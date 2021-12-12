الشمري بعد اجتماع القيادات الامنية والبيشمركة: تبادلنا اهم المعلومات الاستخبارية

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، انه "استكمالا لاعمال التنسيق والاجتماعات المشتركة التي بدأنها في العاصمة بغداد مع قادة المحاور، الاول والثاني والثالث والرابع وقيادة عمليات ديالى وكركوك فس الاسبوع الماضي التقينا اليوم في قضاء مخمور بحضور رئيس اركان البيشمركة وقيادات المحاور الخامس والسادس والسابع والثامن وقيادة عمليات نينوى".وأضاف، ان "الاجتماع كان ناجح وتبادلنا اهم المعلومات الاستخبارية العالية الخطورة".وتابع نائب قائد العمليات المشتركة، "كان هناك تقييم شامل لكل قواطع المسؤولية في قاطع عمليات نينوى والقاطع المقابل لقاطع البيشمركة".ولفت الى انه "اعطينا صلاحيات للتنسيق والعمل المشترك للسمتويات الدنيا وأمري التشكيلات والوحدات اضافة الى ضباط الاستخبارات".وختم الشمري بالقول، "ستتبع الاجتماع عمليات مشتركة وتنسيق أمني وتبادل مفصل للعمليات الاستخبارية بين الطرفين".وشهد قضاء مخمور صباح اليوم اليوم الأحد، اجتماع امني مشترك بين القوات الاتحادية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة وقوات البيشمركة برئاسة رئيس اركان البيشمركة، وبحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية فضلا عن قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى.