"تاهو" وأسلحة ومطلوبون.. نتائج حملة امنية واسعة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت من القاء القبض على مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية , في حين تمكنت قوة من اللواء (42) الفرقة ذاتها من فض نزاع بالالات الحادة (السكاكين) أدى الى إصابة احدهم وتم القاء القبض على أربعة متهمين هم اطراف المشاجرة واسعاف المصاب".وفي سياق متصل وعلى ضوء معلومات استخبارية، أوضحت القيادة إنه "تم ضبط عجلة نوع (تاهو) سوداء اللون على شارع قناة الجيش من قبل قوة مع استخبارات فرقة المشاة الحادية عشرة وتبين وجود اطلاقات نارية على العجلة وبداخلها (3) اشخاص مصابين بطلق ناري أدى الى وفات اثنين منهم واصابة الثالث في ساقه ومن خلال تفتيش العجلة ضبط بداخلها الأسلحة (رشاشة bkc عدد 2 وبندقية كلاشنكوف عدد 3 ومسدس عدد 2 مع صندوق اشرطة مملوئة بالأعتدة وبعد المتابعة وتدقيق المعلومات تبين وجود خلاف على أراضي زراعية في منطقة الرستمية".وعلى صعيد أمني آخر، تمكنت "باقي قطعات الفرقة من خلال واجبات البحث والتفتيش من القاء القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة شرقي العاصمة بغداد، وفي غضون ذلك تمكنت قطعات اللواء (55) فرقة المشاة السابعة عشر ومن خلال عمليات الانتشار والاستطلاع المسلح من ضبط كدس للأعتدة مختلفة الأنواع من مخلفات داعش الإرهابي، وفق ما جاء في البيان".وأشار البيان إلى إنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".