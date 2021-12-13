في سامراء وكركوك.. الأمن يضبط عبوات ناسفة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء مسنودة بالجهد الهندسي للفرقة نفذت عملية تفتيش في ( جزيرة مكيشيفة ) ضمن قاطع عمليات سامراء ، أسفرت عن العثور على 8 عبوات ناسفة قمعية".وأشار البيان إلى أن "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء مسنودة بالجهد الهندسي للواء ومفرزة من كتيبة معالجة القنابل المقر العام الأولى وزارة الدفاع نفذت عملية استباقية لتفتيش قرية ( كبيبة ) ، أسفرت عن العثور على عبوة ناسفة سعة 10 لتر ، مقذوف نمساوي 155 ملم ، مقذوف مدفع 105 ملم ، بلازما ضد الرفع".وأكدت القيادة، أنه "تمت معالجة المواد المضبوطة من قبل مفارز المتفجرات المرافقة بتنفيذ الواجبين".