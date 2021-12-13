اعتقال إرهابي وضبط عبوات وصواريخ ومخدرات في نينوى والانبار

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وردت معلومات من احدى المتعاونين معنا عن تواجد إرهابي من سكنة قرية لزاكة التابعة لناحية بادوش في مدينة الموصل، وان الموما اليه مطلوب وفق المادة ١/٤ إرهاب خرجت قوة وتمكنت من القبض عليه".في السياق، أشارت إلى "عثور قوة أمنية أخرى على نفق عبارة عن ٤ غرف وجد بداخله حشوة شكلية عدد ١٢ وعبوات ناسفة محلية الصنع عبارة عن صواريخ جهنمي عدد ٤٠ ومساطر عدد ١٢ من مخلفات داعش الارهابي، حيث تم تفجيرها موقعيا وتدمير النفق".وفي الانبار، أوضح البيان، أنه "بعد ورود معلومات من جهاز المخابرات العراقي بوجود كمية من مادة الكرستال وحبوب مخدرة شرعت قوة من شعبة اس فق/٥ وكتيبة استطلاع الفرقة بامرة مدير الشعبة مع قوة من جهاز المخابرات العراقي وجهاز مكافحة إجرام الرطبة بواجب مشترك بناءً على المعلومات الواردة، وتم أثناء البحث والتفتيش العثور على مادة الكرستال (٥٠٠) غرام ، ومادة الحبوب المخدرة (٣٤٥) غرام، حيث تم تسليمها بوصل استلام ".