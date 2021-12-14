إنطلاق عملية أمنية واسعة في حاوي العظيم - عاجل

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية في حاوي العظيم.



وذكرت الخلية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن"القطعات الامنية شرعت صباح اليوم ، بعملية تفتيش حاوي العظيم ضمن قاطع قيادات ( ديالى - صلاح الدين - سامراء)".

