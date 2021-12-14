بالجرم المشهود.. الإطاحة بعصابة تتاجر بالقطع الأثرية في بغداد - عاجل (صورة)

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من شعبة استخبارات الفوج الثالث للواء ومفرزة من مديرية الجريمة المنظمة ، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة متهمين بالجرم المشهود بتجارة القطع الأثرية في منطقة ( المشتل حي المعلمين ) ببغداد ، حيث تمت عملية إلقاء القبض من خلال توفر معلومة استخبارية دقيقة بتواجد عصابة تقوم بتجارة القطع الأثرية ضمن قاطع المسؤولية ، وبعد نصب كمين محكم ضمن المنطقة تم إلقاء القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم قطعة أثرية نادرة".وأشار البيان إلى إنه "تم تسليم المتهمين مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقهم".