بينهم منتحل صفة ضابط.. القبض على 14 متهماً بمواد قانونية مختلفة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ومن خلال انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة من تمكنت القاء القبض على (14) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم (13) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية، فيما تم القبض على متهم بانتحال صفة (ضابط)".وتابعت، "في حين تم ضبط (16) مسدس و(4) بنادق مختلفة الانواع غير مرخصة بالإضافة الى كمية من الاعتدة مختلفة الأنواع و(16) غرام من مادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة، وضبط عدد من المخالفات المرورية".واشارت القيادة الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".