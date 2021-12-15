الخلية تعلن انطلاق عمليات أمنية في ديالى وكركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، عن إطلاق عملية أمنية جديدة في محافظتي كركوك وديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي، شرعت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك والقطعات الملحقة بها، صباح اليوم، بتفتيش وتطهير عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".

واضاف البيان ان "قيادة عمليات ديالى من خلال الفرقة الاولى ومديرية شرطة ديالى شرعت بعملية أمنية لتفتيش عدد من المناطق والقرى ضمن قاطع المسؤولية".