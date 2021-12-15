إطلاق سراح جميع المعتقلين بمحاولة اغتيال الكاظمي

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بإطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات صباح الشبلي.



وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "تم إطلاق سراح مدير مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية وضباط الأدلة الجنائية المعتقلين في تحقيق محاولة إغتيال الكاظمي".