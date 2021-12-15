اعتقال متهمين اثنين بقضايا إرهابية في الفلوجة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "باشراف مباشر وتنسيق عالي من قبل مدير شعبة اس فق10 والتنسيق مع استخبارات جهاز مكافحة الارهاب وبعد ورود معلومات مؤكدة بدخول الارهابيين الى منطقه مسؤولية الفوج الرابع لواء40، تم تشكيل قوه بأمرة ضابط استخبارات الفوج اعلاه".وأضافت، أنه "على الفور تم مداهمة المكان الذي يتواجد فيه الارهابيين وأعتقالهم، مع العرض انهم مطلوبين وفق الماده 4 من قانون مكافحة الارهاب وفق المذكرات الصادرة من المحكمة المركزية المختصة بقضايا الارهاب".وأشارت إلى أنه "جرى تسليم المتهمين من المبرزات المضبوطة معهم الى جهة الطلب الرسمية وعادت القوة لمقرها بدون حادث".