الاتحادية تعثر على حقل الغام في سامراء

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة بإشتراك مفارز الجهد الهندسي والاستخباري، وخلال تنفيذ واجب بحث وتفتيش عن المخلفات الحربية للعصابات الإرهابية في جزيرة مكيشيفة ضمن قاطع المسؤولية شمال سامراء، اسفرت النتائج عن العثور على 9 عبوة ناسفة نوع قمعية تم اتلافها تحت السيطرة من قبل مفارز الجهد الهندسي".واضافت انه "في إطار تفعيل العمليات الاستباقية لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البؤر التي تشكل ملاذات آمنة للإرهابيين نفذت المفارز المختصة للواء الثالث عشر عمليار تجريف للمبازل والحويجات الواقعة في منطقة " القادرية " غرب سامراء".