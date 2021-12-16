صولة امنية جديدة في بغداد.. هذه نتائجها

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، اعتقال (22) متهم وفق مواد قانونية مختلفة وضبط كدسين من المواد المتفجرة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد ومفارز من جهاز الامن الوطني، تمكنت القوات الأمنية في فرقة المشاة

الحادية عشرة من القاء القبض على (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة خلال تنفيذها لواجبات بحث وتفتيش ضمن مناطق شرقي بغداد".

واضاف البيان، ان "القوات الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشر متمثلة باللواء الـ(55) نفذت واجب بحث وتفتيش واستطلاع مسلح في منطقة "العفن" جنوبي بغداد، تمكنت خلاله من ضبط كدس من المواد المتفجرة كانت مخبأة عند حافة أحد البزول، احتوى على أربعة قذائف مدفعية مختلفة الأنواع والاحجام مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، تم رفعها بدون حادث".

وتابع ان "الفرقة الثانية شرطة اتحادية انتشارها في جانب الكرخ، تمكنت من القاء القبض على (٩) متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهمين (بالقتل) وبتجارة وترويج المواد المخدرة ضبط بحوزتهم اسلحة واعتدة غير مرخصة في جانب الكرخ، كما وتمكنت قوة من اللواء السادس في الفرقة اعلاه من تنفيذ واجب بحث وتفتيش في منطقة "البياع" ضبطت خلاله على عدد من الأسلحة والاعتدة غير المرخصة".

وذكر البيان، ان "قطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومن خلال الممارسات الامنية تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين بحيازة وترويج المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال المخدرة وأجهزة تعاطيها ضمن منطقة البلديات، وفي سياق متصل نفذت قوة من اللواء الرابع واجب بحث وتفتيش في منطقة "هور اللج" جنوب بغداد، تمكنت خلاله من ضبط كدس من المواد المتفجرة والاعتدة مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية، تم رفعها بدون حادث.

وأردف انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".