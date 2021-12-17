بسبب السيول.. سقوط جسر في نينوى وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل - عاجل

وذكرت الخلية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بالاضافة الى واجباتها في ملاحقة المطلوبين وتطهير الأراضي، تقوم القوات الأمنية في محافظة كركوك تقوم باجلاء العديد من العوائل المحاصرة نتيجة السيول".وأدت الأمطار الكثيفة، صباح اليوم، الى سقوط الجسر الحديدي (جسر الگوير) وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل، وبدأ الجسر بالانجراف مع السيول بشكل بطيء ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، وفقاً لبيان خلية الإعلام الأمني.وشهدت محافظة أربيل منذ مساء أمس الخميس سقوط امطار غزيرة، تسببت بفيضانات ووفاة ثمانية أشخاص وفقدان ثلاثة اخرين، فضلاً عن اضرار مادية كبيرة.