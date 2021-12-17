تدمير انفاق واوكار للارهابيين في صحراء الانبار

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفيذ لاوامر وتوجيهات قيادة العمليات المشتركة، نفذت كتيبة استطلاع الفرقة السابعة بالاشتراك مع قوة من لواء المشاة ٣٠ عملية استطلاع مسلح لمدة يومين متتاليين في صحراء الانبار؛ للبحث والتفتيش عن المطلوبين من بقايا فلول داعش الارهابي والوصول الى اوكارهم وملاذاتهم".وبينت، انه "أسفرت العملية عن تدمير أوكار وانفاق كانت تستخدمها عصابات داعش الإرهابية للاختباء وإخفاء تجهيزاتها اللوجستية".