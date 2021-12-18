بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية كالاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1539
-القبض مطلقي العيارات النارية 8
-احالة متهمين الى المحاكم 240
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 173
-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 3
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 337
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 391
-قضايا مضاهات طبعات الاصابع 72
-طبع لوحات السيارات 22491
-اصدار اجازات سوق 16375
-اصدار سنوية السيارات 26957
-عدد طالبي النجدة 1611
-حالات انسانية 21
-فض مشاجرات 1056
-ضبط عجلات مطلوبة 52
-تبرع بالدم 28
-القبض على المتسولين 480
-القبض على السراق 6
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 15
-القبض على المخمورين يعترضون سبيل المارة 546
-القبض على حالات العنف الاسري 65