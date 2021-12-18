بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1539-القبض مطلقي العيارات النارية 8-احالة متهمين الى المحاكم 240-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 173-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 3-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 337-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 391-قضايا مضاهات طبعات الاصابع 72-طبع لوحات السيارات 22491-اصدار اجازات سوق 16375-اصدار سنوية السيارات 26957-عدد طالبي النجدة 1611-حالات انسانية 21-فض مشاجرات 1056-ضبط عجلات مطلوبة 52-تبرع بالدم 28-القبض على المتسولين 480-القبض على السراق 6-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 15-القبض على المخمورين يعترضون سبيل المارة 546-القبض على حالات العنف الاسري 65