بعد موجة السيول.. تنويه هام بشأن مسارات الطرق

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، تواصل قواتنا الامنية مساندة الجهود الحكومية لتأمين المناطق التي تعرضت للأمطار والسيول، ونتيجة لوجود تخسف في اعمده جسر داقوق القديم / الشمالي وطريق العام بغداد كركوك جراء الامطار والسيول يوم امس تم قطع إحدى مسارات الجسر لخطورته ولسلامة المواطنين وعجلات الماره، كما أن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وجه بأن يكون مرور العجلات التي وزنها ٢ طن فما دون فوق هذا الجسر، لحين إكمال جميع الإجراءات المتعلقة به".ونوهت إلى أن "على العجلات الحمل القادمة من اقليم كردستان العراق ( سليمانية، اربيل) سلك طريق درمان- الحولي في محافظة كركوك مرورا بسيطرة مريم بيك ثم طريق الرشاد - تكريت - بغداد- اما بالنسبة للعجلات القادمة من العاصمة بغداد - ديالى عليها سلك طريق كفري - كلار من ثم إلى إقليم كردستان العراق".