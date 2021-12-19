إحباط محاولة لاستهداف أرتال الدعم اللوجستي في بابل - عاجل

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل اثناء المسح الميداني، من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين احدهما ضد الدروع معدة للتفجير على الطريق السريع فوق جسر ١٦ يسمى جسر قاعدة كالسو في قضاء كوثا والثانية في قاطع الشوملي".وأشار إلى إنه "تم تفجير احداها موقعيا وتفكيك الاخرى ورفعها من قبل خبير المتفجرات".