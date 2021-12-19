مع أسلحة ومخدرات.. القبض على 38 متهماً في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد ومن خلال انتشارها في جانبي الكرخ والرصافة، تمكنت من القاء القبض على (38) متهماً يحملون جنسيات اجنبية لمخالفتهم تعليمات وضوابط دائرة الإقامة والجنسية".وأضاف البيان، إنه "تم ضبط (22) مسدس وبندقية واحدة غير مرخصة بالإضافة الى كمية من الاعتدة مختلفة الأنواع و(10) غرامات من مادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة، وادوية غير مرخصة وضبط عدد من المخالفات المرورية".وأشار الى انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة".