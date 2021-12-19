اخماد حريق اندلع داخل مخزن للدراجات النارية في النجف - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "خمس فرق اطفاء بكامل طواقمهما ومعداتها، طوقت وعزلت الحادث من أربعة اتجاهات ومنعت توسع النيران الى المخازن التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".وأشار البيان إلى إنه "وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".