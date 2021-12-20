أوهم المواطنين بالتعيين.. الإطاحة بمنتحل صفة ضابط في بغداد - عاجل

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاثنين، الاطاحة بمنتحل صفة ضابط في بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "الضابط أوهم المواطنين بالتعيين في إحدى الأجهزة الأمنية المهمة مقابل مبالغ مالية".