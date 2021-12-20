العثور على "اشلاء" عنصرين من داعش وضبط أسلحة مدمرة في ديالى - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "لاحقاً لخبر تنفيذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة جوية في ناحية السعدية ضمن قاطع قيادة عمليات والتي جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، خرجت قوة من وكالة الاستخبارات، وقوة من الجيش وشرطة ديالى وعثرت على اشلاء لجثتين لعناصر عصابات داعش الإرهابية و ٤ أسلحة مدمره نوع بندقية m-16 ومخازن بندقية m-16 عدد ٢٥ مدمرة وركيزة قناص مدمرة وقاعدة ناظور حراري وجعب صدرية عدد ٤ وحزام ناسف ومحزن مسدس ومواد غذائية.