الإطاحة بـ5 من تجار ومروجي المخدرات شرق بغداد - عاجل

وذكر الحشد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العملية جاءت بعد جهد استخباري دقيق من خلال التنسيق مع القوة الماسكة للقاطع، حيث تم مداهمة دار المتهمين وفق مذكرة قبض صادرة من الجهات القضائية المختصة، وتم القاء القبض على المتهمين الخمسة وضبط كيلوغرام من مادة الكريستال المخدرة".وأشار البيان إلى إنه "تم أيضا ضبط بندقية كلاشنكوف وأخرى نوع (RPK) و ثلاثة مسدسات و 6 مخازن بندقية، بالإضافة إلى أدوات خزن وترويج وتعاطي المخدرات كانت بحوزة المتهمين".