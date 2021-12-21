الإطاحة بضابط "وهمي" في البصرة – عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون ومتابعة منفذي الجريمة المنظمة والقبض على كل من تسول له نفسه خداع المواطنين، حيث تمكنت وبكمين محكم من القبض على متهم ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم في رئاسة الوزراء، كان يقوم بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين، وخلال التحقيق معه اعترف صراحة بقيامه بانتحال صفة ضابط وانه يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين واخذ مبالغ مالية بحجة تعيينهم في شركة نفط البصرة، وقيامه ايضا بفتح مكتب وهمي لنقل وتجهيز المعدات النفطية لايهام المواطنين بصحة ادعائه".وأشار البيان إلى إنه "تم تصديق اقواله بالاعتراف ودونت اقوال بعض ضحاياه، وقرر قاضي التحقيق احالته الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".