عملية نوعية تطيح بقيادي بارز في داعش بالانبار - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وبعملية نوعية استباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة والتي اكدت تواجد الارهابي المسؤول عن جمع الزكاة لعصابات داعش الارهابي من رعاة الاغنام، وعلى اثر ذلك تحركت مفارز استخبارات الفرقة واستخبارات لواء المشاة ٣٨ وقوة من اللواء اعلاه نحو الهدف وتمكنت من القاء القبض عليه في منطقة سليجية بالرمادي في محافظة الانبار".وأضاف البيان، إن "الإرهاب يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب".