العبودي لـ"علناً": امريكا كانت سبب دخول داعش وهي اخفقت في العراق

وقال العبودي لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الولايات المتحدة كانت السبب المباشر في دخول تنظيم داعش إلى العراق، كما أن واشنطن أخفقت في البلاد".وأضاف، أن "حكومتي بغداد وواشنطن قالوا أن نهاية العام الحالي سيشهد انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية"، لافتاً إلى أنه "حال لم يطبق القرار فأن الوجود الأمريكي سيعتبر احتلالا والكلمة ستكون للشعب العراقي".وبشأن استهداف البعثات الدبلوماسية، أشار العبودي إلى أن "الفصائل والكتل السياسية أبدت في أكثر من مرة رفضها لاستهداف البعثات"، مردفاً "هناك من يسعى لخلط الأوراق بهذه الأفعال".