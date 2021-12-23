بمساعدة ابنها.. أمراة تروم بيع "طفل رضيع" في بغداد والشرطة تتدخل

اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على مربية للأطفال وابنها بالجرم المشهود أثناء بيعهم طفل مقابل ٢٠٠٠ دولار في العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكافحة جرائم الاتجار بالبشر / الكرخ التابع لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن وجود امرأة تعمل مربية للأطفال تروم بيع طفل يبلغ من العمر (سنة ونصف) بمبلغ مالي قدره (٢٠٠٠) دولار أمريكي، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات وبجهود كبيرة ومميزة تم التوصل إلى المتهمة".

واضاف البيان انه "تم نصب كمين محكم والقبض على المتهمة وابنها بالجرم المشهود أثناء استلام المبلغ المذكور وتسليم الطفل ، تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف عن قيامهم بعملية بيع الطفل، تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق أحكام المادة ٦ من قانون الاتجار بالبشر لينالا جزاءهم العادل".