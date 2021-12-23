الإطاحة بإرهابي في نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالقبض على ارهابي في محافظة نينوى، وضبط صواريخ واعتدة في قضاء تلعفر.





واضاف انه "تمت مداهمة موقع تواجد الإرهابي مضمون البحث وإلقاء القبض عليه ويدعى، الإرهابي ابراهيم محمود صالح محمد الجبوري والمكنى ابو ريام، المتهم آنفاً صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق احكام المادة(4) إرهاب". وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة من مصادر ل مش21 فق15 ومقاطعتها مع الوكالات الأمنية حول وجود أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في قرية (حلاوة) التابعة الى قضاء الحضر والواقعة قرب الحدود الفاصلة مع ل مش76 على الفور تم تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع شعبة اس ومكافحة إرهاب/المحلبية".واضاف انه "تمت مداهمة موقع تواجد الإرهابي مضمون البحث وإلقاء القبض عليه ويدعى، الإرهابي ابراهيم محمود صالح محمد الجبوري والمكنى ابو ريام، المتهم آنفاً صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق احكام المادة(4) إرهاب".

واشار الى انه "تم تسليمه الى شعبة اس ومكافحة إرهاب/المحلبية بوصل تسليم إصولي".