القبض على اربعة متهيمن بتجارة وتعاطي المخدرات في بابل والبصرة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز من قسم شرطة ناحية الحمزة الغربي بمحافظة بابل وشعبتي المخدرات والاستخبارات وأمن الأفراد والأمن الوطني، تمكنت من خلال واجبا مشتركا ضمن قاطع الناحية جنوبي المحافظة من إلقاء القبض على متهم بتجارة المخدرات متلبس بحوزته أكثر من (1000) حبة مخدرة وكمية من مادة الكريستال مع أدوات تستعمل للتعاطي، بالإضافة الى أسلحة مختلفة".وفي سياق آخر، "ألقت مفارز شعبة مخدرات البلدة القبض على مروج مخدرات صادر بحقه مذكرة قبض وفق المادة (28 مخدرات) بحوزته امبولة استنشاق مخدرات و(6) أدوات مختلفة تستعمل للتعاطي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما الى القضاء ".واشار البيان الى ان "مفارز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قسم مكافحة مخدرات (البصرة) تمكنت من القبض على متهمين (2)، ضبط بحوزتهما كمية من مادة الكرستال".ولفت الى، "إحالتهما إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالا جزاءهما العادل".