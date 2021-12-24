بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2021/12/17 ولغاية 2021/12/24 هي الاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1581-القبض مطلقي العيارات النارية 9-احالة متهمين الى المحاكم 117-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي 195-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 12-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 362-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 398-مضاها طبعات الاصابع 75-طبع لوحات السيارات 26425-اصدار اجازات سوق 12500-اصدار سنوية السيارات 29130-عدد طالبي النجدة 1663-حالات انسانية 21-فض مشاجرات 886-ضبط عجلات مطلوبة 53-تبرع بالدم 30-القبض على المتسولين 554-القبض على السراق 10-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 5-القبض على المخمورين يعترضون سبيل المارة 633-القبض على حالات العنف الاسري 73