الداخلية تؤكد: سنوفر الأجواء المناسبة للمحتفلين برأس السنة الميلادية

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "عندما تدق أجراس الكنائس في بلدي تعلن السلام وتعزف لحن الأمان، فسلاماً عليك أيها النبي عيسى في يوم مولدك المبارك، والف تحية للمسيحيين الذين عرفناهم محبين للحياة ونستذكر مواقفهم التاريخية التي جسدت معاني الشجاعة والتفاني".وأضاف، "إننا سنعمل جاهدين على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للمحتفلين في هذه الذكرى العطرة.. ونجدد التهاني والتبريكات القلبية في أعياد الميلاد المجيد وراس السنة الميلادية.. كل عام وانتم بالف خير".