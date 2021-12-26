انطلاق عملية أمنية من 5 محاور في جبال حمرين - عاجل

وذكر بيان لإعلام الحشد ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخطط وضعت بالتنسيق مع قيادة عمليات ديالى للجيش وتم عرض الخطط في العمليات المشتركة وتم المصادقة عليها حيث نفذت من خمسة محاور بقيادة ألوية القيادة الأول والرابع والـ20 ، و24، و23 ولواء نداء ديالى ، وفوج القوات الخاصة واللواء 52 التابعة لمحور الشمال في الحشد الشعبي، فضلا عن الصنوف الساندة لهيئة الحشد الشعبي، وبغطاء جوي من طيران الجيش".وأوضح، إن "العمليات تهدف لملاحقة فلول العدو والقضاء على مضافاته في تلك المناطق لتقييد حركته التي ينفذ من خلالها هجمات على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء".وأشار البيان إلى إنه "في الجهة المقابلة تجري قوات الجيش عملية أمنية بالتنسيق مع الحشد الشعبي".