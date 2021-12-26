امرأة تقتل أبنتها في بغداد والشرطة تتدخل - عاجل

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة اجرام ابي غريب التابع لوكالة شؤون الشرطة عن وجود حادث قتل لفتاة تبلغ من العمر (١٧) عاما ضمن منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد ، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث".وأضاف، إنه "بعد التحري وجمع المعلومات تبين أن الحادث جنائي ولدى إجراء التحقيق مع أهل المجنى عليها أعترفت والدة الفتاة صراحة عن ارتكابها للجريمة".وأشار البيان إلى إنه "تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات في حين تم إجراء كشف الدلالة وجاء مطابق للحقيقة والواقع".