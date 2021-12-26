الشمري يصل ديالى للاشراف على عمليات حمرين (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الشمري وصل قاطع عمليات ديالى للاشراف على تنفيذ عملية امنية مشتركة من عدة محاور بين قوات الجيش وقوات التدخل السريع وجهاز مكافحة الارهاب والحشد الشعبي".وأشار إلى أن "العملية تهدف الى تعقب عناصر بقايا داعش الإرهابي"، مبيناً أنه "تم تنفيذ ضربات جوية صباح اليوم اعقبتها القطعات البرية بتمشيط كامل للمناطق الوعرة في سلسلة جبال حمرين".أدناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم: