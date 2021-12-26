تدمير كهوف وأوكار للإرهابيين في حمرين بـ14 ضربة جوية

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لاسناد القطعات الأرضية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى والتي باشرت ، اليوم الأحد، بعملية أمنية واسعة، نفذ سلاح القوة الجوية 14 ضربة جوية دقيقة بواسطة طائرات L_159 وF_16 ، أسفرت عن تدمير مجموعة من الكهوف والاوكار للإرهابيين في جبال حمرين".وأكدت، أن "القوات الأمنية عازمة على مطاردة العناصر الإرهابية وفي مختلف الضروف والمناطق وسيكون هناك عمليات استباقية أخرى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لدك أوكار الإرهابيين بناءً على خطة مكثفة معدة لهذا الغرض".