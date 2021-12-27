العثور على مضافة لداعش تحوي مواد لوجستية وغذائية في جبال حمرين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء 52 في الحشد الشعبي عثرتعلى مضافة لداعش تحتوي على مواد لوجستية وغذائية في سلاسل جبال حمرين في ديالى، فيما تم تدمير المضافة بالكامل لكي لا تستخدم مجددا من قبل الإرهابيين".وأضافت ان "قوات الحشد الشعبي المسنودة بغطاء جوي من قبل طيران الجيش تواصل تقدمها عبر محاورها الخمسة صوب أهدافها وفق الخطط المرسومة لتفتيش وتأمين سلاسل جبال حمرين من فلول داعش".