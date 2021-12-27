شملت الفنادق والمتسولين والمطلوبين.. حملة أمنية واسعة في بغداد - عاجل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن القوات الأمنية في الفرقة الاولى شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من هيئة السياحة، نفذت عدد من واجبات البحث والتفتيش تمكنت خلالها من اعتقال (35) متسول يحملون جنسيات اجنبية وغلق فنادق مخالفة لضوابط وتعليمات هيئة السياحة في منطقة "البتاويين".وأضاف البيان، إن "القوات الأمنية في فرقة المشاة الحادية عشرة ، نفذت عدد من واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع مسؤوليتها في جانب الرصافة، نتج عنها اعتقال (7) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال وادوات تعاطيها".وتابع، "فيما استمرت وحدات الفرقة الثانية شرطة اتحادية وبالاشتراك مع مفارز من هيئة السياحة تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش ضمن احياء (العامل والجهاد) في جانب الكرخ، تمكنت خلالها من غلق عدد من الفنادق المخالفة لضوابط وتعليمات هيئة السياحة في منطقة "الكاظمية المقدسة" واعتقال ثلاثة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالسرقة و"بالجرم المشهود" حال قيامه بسرقة دراجة نارية في منطقة حي الجهاد ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وادوات تعاطيها".وأشار البيان، إلى إنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".