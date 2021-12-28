عمليات بغداد تفض نزاعات عشائرية وتلقي القبض على مرتكبيها

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون وللحد من النزاعات العشائرية، تمكنت قوة من الفرقة الأولى شرطة اتحادية من فض نزاع واعتقال (3) متهمين هم أطراف النزاع أحدهم مصاب بطعنات آلة حادة بعد قيامه برمي رمانة يدوية على دار والده ضمن منطقة (البلديات) في جانب الرصافة، في حين تمكنت قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية من فض نزاع واعتقال (3) متهمين هم أطراف النزاع ومصادرة اسلحتهم ضمن منطقة (الهياكل)في جانب الكرخ".واضافت انه "تم أحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".