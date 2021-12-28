وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني يتابع سير العملية الأمنية في الانبار

وقال الجهاز في بيان، إنه "ترأس وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني سيف الزبيدي وفدا من الكوادر المتقدمة في جهاز الأمن الوطني في جولة أمنية بمحافظة الانبار؛ وذلك لمتابعة سير العملية الأمنية في مناطق المحافظة والاطلاع على أهم المعوقات التي قد تعترض سير العملية".وأضاف، أن "القيادة الشابة المتمثلة بوكيل رئيس جهاز الأمن الوطني حققت انجازات عديدة منذ يوم تسلمها المنصب، مثلما حققت هذه القيادة الشابة انجازات يشير اليها الجميع في العمليات الأمنية الاستباقية عندما كان يتبوء منصب مدير الأمن الوطني للعاصمة بغداد".وتابع، "لقد كان خيار القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي موفقاً لهذا الشاب الذي أثبت يوماً بعد آخر نجاحاً في عمله وحرصاً على وطنه".