المالية تنجر ملف تحويل حملة الشهادات من الملاك العسكري إلى المدني

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عندما نبحث عن مفاهيم العمل المهني والوطني، نجده في تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الآخرين، ومن بينها ما تميزت به وزارة المالية، بعد أن أنجزت موضوع تحويل حملة الشهادات من الملاك العسكري الى المدني من منتسبي وزارة الداخلية".وأضاف، "عليه وجهنا بكتاب شكر وتقدير لكل من سعى في إنجاز هذا الامر من العاملين في وزارة المالية".