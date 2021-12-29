القبض على العصابة المسؤولة على توزيع المخدرات في بغداد

القت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على العصابة المسؤولة على توزيع المخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في الوقت الذي يحاول فيها تجار المخدرات نشر سمومهم بين ابناء المجتمع العراقي، يقف الأبطال في ألاجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، من بينهم الشجعان في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، حيث تمكنت الوكالة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، من القاء القبض على عصابة مكونة من خمسة موزعين وتجار للمخدرات، بعد أن تم ضبط كميات من المواد المخدرة (كرستال) ومواد تعاطي واسلحة في بغداد، الا ان العمل الاستخباري المكثف مكن رجال وكالة الاستخبارات من احباط هذه العملية، وإلقاء القبض عليهم".

واضاف البيان انه " تم اتخاذ بحقهم الاجراءات القانونية وتوقيفهم حسب المادة (٣٢) مخدرات".