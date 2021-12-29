اللواء رسول عن استشهاد العقيد ياسر الجوراني: سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على داعش، وذلك بعد ان بث داعش الارهابي فيديو لعملية قتل مدير جوازات الاعظمية العقيد ياسر الجوراني.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، "رحم الله الشهيد العقيد ياسر الجوراني الذي كان مثالاً للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه". واضاف، "سنلاحق الإرهابيين ونصل اليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار". وتابع ان "القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على عصابات داعش".

