رسمياً.. العراق يعلن استكمال خروج كافة القوات القتالية للتحالف الدولي

وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، إنه "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق"، لافتاً إلى أن "دور التحالف أصبح يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي".وشكر القائد العام للقوات المسلحة، "دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".