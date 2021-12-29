الولائي لـ السومرية: عهد علينا إخراج القوات الأمريكية من العراق

وذكر الولائي في حديث لـ السومرية: "اليوم نحن نستذكر شهداء القائم، شهداء الاحتلال البغيض، ونجدد لهم العهد باننا سنمضي على طريقهم وناخذ ثارهم ولا سبيل لذلك الا بخروج الاحتلال الامريكي من العراق".وأضاف، "عهدنا للشهداء هو لا وجود للاحتلال الامريكي في العراق".وبشأن تواجد قوات استشارية أجنبية في العراق، أوضح الولائي إنه "بعد اجلاء القوات الأجنبية، سيقرر البرلمان بعدها حاجة العراق من المستشارين".