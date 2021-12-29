السومرية تلتقي عائلة "الجوراني".. تفاصيل جديدة وهذا ما طلبوه

طالبت عائلة مدير جوازات الاعظمية في بغداد العقيد ياسر الجوراني الذي قتل على يد تنظيم "داعش"، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالبحث عن جثمانه.

وفي لقاء حصري مع قناة السومرية، قال والد ياسر الجوراني، "ابني كان مخطوفاً والقوات الامنية قامت بعمليات لتحرير المختطفين وقدموا ضحايا ومشكورين للقيامهم بالبحث عنه".

وأضاف أن "هذه المحاولات باءت بالفشل بعد مقتل ثلاثة من الصيادين وابني لكونه يحمل رتبة عسكرية تم اعدامه"، مطالباً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"تكثيف عن الجثمان لجلبها والاسراع بالبحث".

وكان تنظيم "داعش" اقدم على نحر العقيد ياسر الجوراني في سلسلة جبال حمرين بعد اختطافه لعدة أيام اثر قيامه برحلة صيد مع مجموعة من الاشخاص.

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