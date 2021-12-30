عمليات بغداد تباشر بإزالة تجاوزات ضمن قاطع الكرخ وعلى نهر دجلة (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وضمن الخطط المرسومة من قيادة عمليات بغداد والمتمثلة بإسناد كافة الدوائر الحكومية وتأمين الحماية لهم في انجاز الواجبات المكلفين بها، وبإيعاز مباشر من الفريق الركن قائد العمليات، باشرت قواتنا الامنية بتأمين الحماية لفرق ومفارز الدوائر البلدية قسم (إزالة التجاوزات) حيث تم إزالة تجاوزات ضمن مناطق (المنصور، حي العامل، شاطئ التاجي) في قاطع الكرخ".واذافت، ان "قواتنا الأمنية واصلت دعمها واسنادها لمفرزة من الامن الاقتصادي خلال غلقها لاحد المعامل الغير مجازة شرقي بغداد، فيما تمكنت قوة أخرى من التنسيق مع الدوائر البلدية ودائرة ري المدائن بتوفير الحماية لفرق ومفارز إزالة التجاوزات الحاصلة على ضفاف نهر دجلة، اذ تم ازالة (6) مضخات كهربائية تعمل بدون موافقات رسمية وخارج خطة الري المعمول بها ضمن مناطق جنوبي بغداد".