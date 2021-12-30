مطلوب يقتل 12 شخصاً من عائتله وينتحر في بابل

أفاد مصدر أمني، الخميس، بأن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في ناحية جبلة بمحافظة بابل.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية نفذت واجباً ضد مطلوب ضمن ناحية جبلة في بابل وتم تحديد موقع المطلوب وتم كشفهم من قبله وقام بالرمي على المنتسبين ما اسفر عن اصابة عدد منهم بجروح".

وأضاف المصدر أنه "على الفور تم الانسحاب واستدعاء قوة من سوات وقام بالرمي عليهم أيضا وطلبت القوة تسليم نفسه الا انه لم يخضع لطلب القوة وتم الرمي عليه".

ولفت المصدر الى أن "المطلوب قام بقتل 12 شخصاً من عائلته بطلق في منطقة الرأس وانتحاره ايضا من سلاحه"، مؤكداً أن "المطلوب عليه مذكرة قبض منفذ 2010".