بالصبات الكونكريتية.. اغلاق تقاطع الرواد في المنصور (صورة) - عاجل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باغلاق تقاطع الرواد في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "تم اغلاق تقاطع الرواد في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد تزامنا مع احتفالات رأس السنة".

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