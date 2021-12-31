استخدام السلاح الخفيف في اغلب مناطق بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البعض لجأ إلى استخدام الأسلحة النارية الخفيفة، وذلك خلال الاحتفالات التي تشهدها بغداد بحلول العام الجديد 2022".واستقبل العراق، العام الجديد 2022، ببهجة واحتفالات شهدتها مختلف شوارع البلاد، وسط آمال بأن يعم السلام ربوع الوطن.وتزينت شوارع العاصمة ومحافظات عراقية مختلفة، بأشجار الزينة والنشرات الضوئية، فيما أطلقت الألعاب النارية لتنير سماء الوطن، وتعبر عن فرحة المواطنين باستقبال العام 2022.